Более 420 тысяч рублей украли у москвича, перевыпустив его сим-карту

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Мошенники похитили более 420 тысяч рублей у москвича, перевыпустив его сим-карту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Отмечается, что с заявлением обратился гражданин 1962 года рождения. Он рассказал, что ему пришло СМС-сообщение, что в данный момент происходит замена сим-карты и с просьбой позвонить по указанному номеру, если замену производит не он.

"Через некоторое время номер мужчины перестал работать, он позвонил оператору, объяснил ситуацию и ему посоветовали обратиться в ближайший салон связи с письменным заявлением", – говорится в сообщении главка.

После выполнения инструкций, мужчине восстановили сим-карту.

"Позднее потерпевшему позвонили из банка и сообщили, что с карты пытались снять 50 тысяч рублей и поинтересовались, не делал ли он какие-либо транзакции", – рассказали в пресс-службе.

После этого мужчина проверил свой баланс, однако с его банковской карты уже пропали деньги. Неизвестные перевели 421 894 рубля на другие счета.

По данному факту проводится проверка.

Ранее специалисты Роскачества подготовили рекомендации, которые должны помочь россиянам защититься от мошенничества при выполнении разных операций с сим-картами. Для осуществления покупок в интернете и получения СМС-уведомлений, которые происходят по банковским картам, можно подключить мобильный банк. Для этого нужно привязать номер мобильного к банковскому счету.

На черном рынке в интернете можно найти и купить различную информацию о пользователях. Это могут быть данные об имуществе, номера телефонов, а также паспортные данные.

После получения такой информации злоумышленник может обратиться с поддельной доверенностью в отдаленный салон связи, например, в другом регионе, и перевыпустить сим-карту. После таких махинаций пароли для мобильного банка перестанут приходить собственнику, а начнут приходить на новую сим-карту.

