Полиция задержала подозреваемого в краже более 6 млн рублей у жителя Подмосковья

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Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в хищении более 6 миллионов рублей путем мошенничества. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

По его словам, в полицию обратился житель Московской области. Он рассказал, что собирался обменять валюту в одном из банков в центре столицы, однако обнаружил, что забыл взять с собой паспорт.

"Выйдя на улицу, он попросил ранее незнакомого гражданина, у которого был при себе паспорт, помочь обменять деньги. После обмена и передачи денег незнакомцем он обнаружил, что ему передали в пакете неплатежные купюры. Материальный ущерб составил более 6 миллионов 300 тысяч рублей", – рассказал Титов.

Также он добавил, что правоохранителям удалось поймать подозреваемого, им оказался 49-летний житель Подмосковья. Злоумышленник заранее подготовил неплатежные купюры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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