Москвич украсил подъезд возлюбленной крадеными цветами

Фото: Пресс-служба УВД по СВАО

Полицейские в Москве задержали мужчину, который подозревается в краже из цветочного магазина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по столице.

По информации полиции, кража произошла в магазине, расположенном на Алтуфьевском шоссе. Злоумышленник проник в цветочный магазин через нижнюю часть двери. Он украл цветы, мягкие игрушки и деньги. Затем он скрылся в неизвестном направлении.

Оперативники смогли быстро установить и задержать подозреваемого в преступлении. В беседе с полицейскими мужчина признался, что поссорился со своей девушкой и решил загладить вину. Похищенными цветами и игрушками он украсил подъезд возлюбленной.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что жителя столицы будут судить за инсценировку разбойного нападения, в ходе которого ему якобы прыснули в лицо химикатом и украли 3,2 миллиона рублей.

