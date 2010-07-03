Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвича будут судить за инсценировку разбойного нападения, в ходе которого ему якобы прыснули в лицо химикатом и украли 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, 33-летний москвич не хотел отдавать 3 миллиона рублей долга своему знакомому.

На парковке в автомобиле он брызнул себе в лицо из баллона очиститель для карбюратора, после чего попросил друга, которого он ввел в заблуждение, сообщить о нападении в полицию, говорится в сообщении.

"Факт заведомо ложного сообщения о преступлении выявлен правоохранительными органами. Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью", – говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинение в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Уголовное дело направили на рассмотрение в Преображенский районный суд столицы.

В октябре в столице задержали мужчину по подозрению в ложном доносе. Как сообщалось, мужчина обратился в отдел полиции по району Новогиреево с сообщением о краже. По его словам, сумма ущерба составила 620 тысяч рублей. Заявитель сказал, что отдал видеокарты с работы в ремонт, однако обратно забрать их не может, так как человек, который обещал сделать ремонт, перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что инсценировавшего свое похищение мужчину приговорили к двум годам колонии. Бизнесмен Дмитрий Гончарук пытался привлечь своего бизнес-партнера к уголовной ответственности. План мнимого похищения ему помог составить экс-сотрудник правоохранительных органов Андрей Усачев. Он же выступил сообщником в его исполнении.

Мужчины нашли машину, похожую на автомобиль предполагаемого похитителя, и нежилое помещение, принадлежащее его фирме. Саму постановку они организовали в месте, оборудованном камерами видеонаблюдения. В полицию обратился соучастник преступления.