12:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвича будут судить за инсценировку разбойного нападения, в ходе которого ему якобы прыснули в лицо химикатом и украли 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.
По данным следствия, 33-летний москвич не хотел отдавать 3 миллиона рублей долга своему знакомому.
На парковке в автомобиле он брызнул себе в лицо из баллона очиститель для карбюратора, после чего попросил друга, которого он ввел в заблуждение, сообщить о нападении в полицию, говорится в сообщении.
"Факт заведомо ложного сообщения о преступлении выявлен правоохранительными органами. Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью", – говорится в сообщении.
Мужчине предъявили обвинение в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Уголовное дело направили на рассмотрение в Преображенский районный суд столицы.
В октябре в столице задержали мужчину по подозрению в ложном доносе. Как сообщалось, мужчина обратился в отдел полиции по району Новогиреево с сообщением о краже. По его словам, сумма ущерба составила 620 тысяч рублей. Заявитель сказал, что отдал видеокарты с работы в ремонт, однако обратно забрать их не может, так как человек, который обещал сделать ремонт, перестал выходить на связь.
Ранее сообщалось, что инсценировавшего свое похищение мужчину приговорили к двум годам колонии. Бизнесмен Дмитрий Гончарук пытался привлечь своего бизнес-партнера к уголовной ответственности. План мнимого похищения ему помог составить экс-сотрудник правоохранительных органов Андрей Усачев. Он же выступил сообщником в его исполнении.
Мужчины нашли машину, похожую на автомобиль предполагаемого похитителя, и нежилое помещение, принадлежащее его фирме. Саму постановку они организовали в месте, оборудованном камерами видеонаблюдения. В полицию обратился соучастник преступления.
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