Инсценировавшего свое похищение бизнесмена отправили в колонию

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Инсценировавшего свое похищение мужчину приговорили к двум годам колонии, сообщила пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Александра Савельева.

Бизнесмен Дмитрий Гончарук пытался привлечь своего бизнес-партнера к уголовной ответственности. План мнимого похищения ему помог составаить экс-сотрудник правоохранительных органов Андрей Усачев. Он же выступил сообщником в его исполнении.

Мужчины нашли машину, похожую на автомобиль предполагаемого похитителя и нежилое помещение, принадлежащее его фирме. Саму постановку они организовали в месте, оборудованном камерами видеонаблюдения. В полицию обратился соучастник преступления.

"На следующий день Гончарук с подельниками добрались до подысканного заранее нежилого помещения, где Гончарук накинул на голову футболку черного цвета, добровольно связал себе ноги и руки строительными хомутами", – цитирует представителей суда РИА Новости. Когда бизнесмена освободили, он подал в дежурную часть заявление о похищении, а против его бизнес-партнера возбудили уголовное дело.

Суд признал Гончарука виновным в заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств. Его сообщника посчитали виновным в даче ложных показаний. Обоим назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

Как отметила пресс-секретарь суда, действия осужденных нарушили интересы правосудия и правоохранительных органов.

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