Со склада в Люблине украли текстиль на 9 млн рублей

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В столичном районе Люблино неизвестные похитили со склада текстильную продукцию. Сумма ущерба оценивается в девять миллионов рублей, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел в Егорьевском проезде. С заявлением о краже к правоохранителям обратился генеральный директор организации.

"Неизвестные взломали замки входных дверей, проникли на территорию складов, откуда похитили принадлежащий фирме товар", – уточнили в МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан злоумышленник, который трижды обворовал один и тот же магазин. Визиты предполагаемого вора зафиксировали камеры видеонаблюдения. На допросе мужчина признался, что совершил данный поступок из-за того, что потерял работу и хотел есть. За серию краж ему грозит до 10 лет лишения свободы.

