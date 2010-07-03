В Москве из квартиры украли украшения на миллион рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный украл из квартиры в Зеленограде ювелирные украшения и деньги на сумму больше миллиона рублей.

Как сообщили ТАСС в МВД по городу, инцидент произошел 4 ноября. Полицейские установили, что неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру.

Там он, повредив замки металлического шкафа, украл 500 евро и 40 тысяч рублей, а также трое наручных часов и ювелирные изделия. По данному факту проводится проверка.

Четверо неизвестных с молотком и пистолетом ранее напали на мужчину в Москве и отобрали у него рюкзак, в котором находилось около 20 миллионов рублей.