На Красной площади задержали пикетчика, искавшего "жену, ласки и котлет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные полицейские задержали мужчину, который устроил пикет на Красной площади. Таким образом одинокий москвич хотел найти себе жену. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Мужчина посчитал, что найти достойную девушку в Сети невозможно, поэтому решил знакомиться на улице. Он подготовил плакат и пошел на Красную площадь. "Надоели пельмени и обнимать подушку, ищу жену, хочу ласки и котлет", – написал москвич.

Первыми на него обратили внимание сотрудники полиции. Они доставили холостяка в отделение и составили протокол за нарушение правил проведения пикетов. Мужчине грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей.

Ранее ученые предупредили, что из-за длительного одиночества в организме человека могут произойти серьезные нарушения. При продолжительной изоляции в мозгу начинает вырабатываться повышенное количество белка нейрокинина. По этой причине человек начинает испытывать страх и другие отрицательные эмоции, что приводит к развитию опасных болезней.

В июне американские социологи рассказали, что примерно каждая третья представительница прекрасного пола соглашается пойти на свидание с мужчиной ради бесплатного ужина.

