11:00
11:00
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Услуга "друг на час" набирает популярность в России, передает телеканал Москва 24.
Такой тренд пришел к нам из Японии, где за деньги уже давно можно выговорить все свои проблемы незнакомому человеку. Сейчас большая часть "друзей на час" живет в Москве.
Авторы своих объявлений готовы оказывать дружескую поддержку при личной встрече, по видеосвязи, а также консультировать через мессенджеры. Ситуативного компаньона легко найти в пару кликов на сайте Avito.
Так, в интернет-сервисе опубликовано объявление студентки Екатерины. За гонорар 1000 рублей в час девушка готова говорить со своим собеседником по душам, смотреть мелодраму в кино и подбирать нужный фасон пальто. В день она устраивает до трех встреч.
По ее словам, данная деятельность ее заинтересовала из-за своей гиперактивности. Екатерина отметила, что ей нравится, когда она стимулирует людей сходить в кино, кафе или другое место.
"Это реально круто, когда ты видишь в людях то, что они не сидят на диване и хотят, чтобы их кто-то вытащил. И это стимул, который я им даю, стимулирует меня продолжать эту деятельность и вытаскивать людей из их оболочек, из домов, это приятно, круто и мне это нравится", – поделилась Екатерина.
Екатерина не пьет с клиентами, не бывает у них дома и отказывается от встреч после 21:00. А вот другой "друг на час" Алексей, наоборот, готов составить компанию своему "другу" в баре.
За гонорар 1500 рублей в час Алексей готов выпить вместе со своим новым другом в баре, кафе или просто дома. Его встречи длятся порой до утра, а иногда и по несколько дней.
Алексей по образованию юрист и такого рода встречи для него хобби. Три четверти его заказчиков женского пола. Они за почасовую оплату жалуются на жизнь и даже просят помочь по хозяйству.
Мужчина рассказал, что, помимо классических заказов, иногда он получает и не совсем ординарные сообщения. Так, в один день ему поступил заказ с просьбой приехать в Пермь без бесед по душам и без алкоголя. Там его попросили за определенную сумму давить шарики.
"Много было шаров и в определенной обуви, определенном костюме надо было много шаров раздавить воздушных. Я на этом тысяч 20 заработал", – поделился Алексей.
В свою очередь, психологи считают, что услуга "друг на час" – порождение соцсетей и всеобщей доступности интернета. Они считают, что современные горожане легко находят пару на сайтах знакомств и с той же легкостью встречаются с первым попавшимся человеком ради выпивки, развлечения, разговора.
Специалисты предрекают, что "друзья на час" – модное поветрие и как только мода пройдет, то такие друзья тоже исчезнут. Однако пока этот тренд развивается и помогает одиноким людям провести весело время и порой даже справиться со своими проблемами.
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