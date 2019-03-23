"Друг на час": как москвичи зарабатывают на выслушивании чужих проблем по телефону

Тренд "платные друзья" пришел к нам из Японии, где за деньги уже давно можно выговорить все свои проблемы незнакомому человеку. В России такая психологическая помощь раньше практиковалась с соседями по купе в поездах дальнего следования, только бесплатно. Сегодня услуга "друг на час" по телефону набирает обороты. Кто готов за это платить, с какими проблемами звонят люди и насколько это востребовано в столице – расскажут трое москвичей, предоставляющих услугу в Сети.

Максим, 27 лет (стоимость звонка – 1000 рублей/час)

Фото: предоставлено героем материала

Идея разместить объявление пришла мне во время размышлений, чем бы заняться в свободное время, чтобы это приносило дополнительный заработок. Вообще я работаю в сфере общественного питания, но в поисках занятий по вечерам стал просматривать бесплатные доски объявлений и увидел, что люди предлагают услугу "друг/слушатель на час". Почитал про это, покопал больше информации в интернете и решил попробовать сам.

Около полугода назад на всю Москву было не больше 20 подобных объявлений в Сети. Ориентируясь на другие предложения, я выставил цену в 1000 рублей за час разговора, тогда это была средняя стоимость. Сейчас конкуренция, конечно, выросла: и объявлений гораздо больше, и разброс цен сильнее.

За первый месяц у меня было всего два-три звонка, потом заказы стали поступать чуть чаще, но ненамного. Звонят разные люди:

Это могут быть мужчины в хорошем социальном статусе, с семьей, детьми, которым не с кем поделиться личными проблемами и переживаниями. Или женщины с изменами и проблемами из серии "муж меня не понимает, подскажите, помогите советом как мужчина".

Могут звонить и мужчины со склонностью к нетрадиционной сексуальной ориентации, которые скрывают это в жизни, и им нужно кому-то незнакомому выговориться.

С абонентами я сразу обговариваю, что предложения по оказанию интим-услуг – это не ко мне. Максимум я могу выступать как "свободные уши", выслушать и поговорить – всегда пожалуйста. Кстати, первый звонок был именно с таким предложением. Но, несмотря на отказ в интиме, люди все равно готовы оставаться на линии, платить за разговор и рассказывать о своих личных проблемах и переживаниях.

Чисто технически это происходит так: сначала мы списываемся с человеком, который хочет приобрести услугу, определяем тему разговора, потом человек переводит мне на карту 30% аванса. Мы разговариваем порядка 30 минут, и, если человека все устраивает, он забрасывает остаток суммы, и мы договариваем полноценный час. Конечно, бывало, что обманывали: вносили предоплату, потом мы говорили час, и человек пропадал.

А вот с темами для разговора проблем не бывает, люди предлагают их сами. Каждый рассказывает о том, что у него болит, о чем он не может поговорить со своими близкими. Я стараюсь человеку оказать моральную поддержку, не давая никаких советов и руководства к действию, чтобы потом не остаться крайним. У меня нет педагогического или психологического образования, чтобы давать советы. Я просто поддерживаю: "Вы сможете, вы найдете, все у вас будет хорошо", – вот в таком духе.

Недавно звонила девушка, рассказывала о делах сердечных, измене. А один раз была девушка, которая после оплаченного телефонного разговора предложила встречу. По моей таксе встреча стоит две тысячи рублей в час, мы это заранее проговорили (кстати, могу еще переписываться в вотсапе за 500 рублей в час). На встрече она жаловалась на своего мужа, что он не уделяет ей внимания, приходит домой все время уставший, садится за телевизор и на нее ноль эмоций – стандартный "женский набор". Я человек относительно скромный, поэтому на встрече поставил себя как друг, хотя со стороны девушки была заметна симпатия ко мне. Тогда пришлось дать ей понять, что дальнейшего развития в отношениях у нас не будет. Как слушатель на час – пожалуйста, но ей это уже, видимо, было не интересно.

Моя настоящая девушка знает, чем я занимаюсь, но многие моменты я от нее скрываю во избежание ревности. Звонки с женщинами стараюсь назначать на такое время, когда или я, или она на работе, чтобы не было глупых вопросов. Но разговариваю по этой услуге не так часто, за полгода работы было всего около 30 звонков. Хотя я жду, сейчас весна и женщины могут активизироваться – безответная любовь и так далее.

Для себя я нашел две причины, почему в крупном мегаполисе эта услуга может быть востребована:

И потом, людей вокруг много, а обсудить проблемы-то не с кем. Сейчас как: собрались с друзьями в кафе и вместо разговоров все сидят в телефонах. Вроде как общаются, а глаз с телефона не отпускают, живого общения нет. Заработок в этом деле, по сути, копеечный, но мне интересны сами люди, ситуации, рассказы. Это в некотором роде саморазвитие, есть, чему поучиться у людей. Хотя бывает, что и нечему.

Валерия, 25 лет (стоимость звонка – 500 рублей/час)

Фото: предоставлено героем материала

Я разместила объявление из чистого интереса. Это также как "А почему бы с парашютом не прыгнуть", а почему бы и такую штуку не попробовать? Хотя есть у меня и корыстные цели: я учусь практиковаться в общении с людьми, так как есть проблемы в коммуникации. Это саморазвитие, а также практика навыков психологии. Плюс здесь есть небольшая нотка альтруизма, потому что я понимаю, насколько тяжело иногда бывает людям заводить новых друзей, особенно когда они уже взрослые.

Я понимаю, насколько важно человеку иногда выговориться, а у меня есть пару часов в день, которые я могу потратить на эту историю. Но для меня в первую очередь важен собственный комфорт, поэтому в объявлении я сразу четко прописала, что никаких личных встреч и интимных переписок. Несмотря на это, было много звонков с вторжением в личную жизнь, не очень комфортных.

Иногда мне пишут что-то из серии "дружбу за деньги не купишь" или пытаются уличить в обмане ("да что вы за 500 рублей можете дать, лучше вы мне деньги переведете, и я с вами поговорю"). Некоторые боятся, что рассказанные подробности могут потом где-то всплыть, и не соглашаются на звонок. С теми, с кем в итоге договариваемся о звонке, мы обсуждаем различные темы. Им порой бывает сложно признаться друзьям в чем-то сокровенном или обсудить тему из-за корыстного взгляда на ситуацию, а со мной – можно. Ты ведь человека по телефону не видишь и понимаешь, что это абсолютно конфиденциально и информация никуда не уйдет.

Первый мой звонок был совершенно очаровательным! Это случилось на третий день после размещения объявления. И так классно все совпало: мне нужны были деньги, как раз эта сумма, 500 рублей, и так кармически все сложилось. В основном звонят мужчины, хотя на днях писала девушка, предлагала встретиться за деньги. Но политика моей "маленькой организации" в том, что я не встречаюсь ни с кем за деньги. Своих друзей мне в этом плане хватает.

Собеседников я прошу переводить оплату до совершения звонка, потому что потом человек может забыть, бывают и нечестные люди. Сам диалог зависит от человека: если он теряется и не знает, о чем говорить, я стараюсь помочь ему расслабиться. Могу рассказать, как прошел мой день, поболтать о каких-то глупостях или спросить, о чем он хочет поговорить (рассказать о проблемах на работе, попросить совет и так далее). Также в начале разговора я всегда спрашиваю, необходимо ли мне что-то говорить, давать советы или нужно просто послушать?

Человек звонит не то чтобы от отчаяния, но в определенной степени печали. И я осознаю ответственность за свои слова в разговоре, ведь от моей неправильной реакции он может расстроиться и обозлиться вообще на весь мир. Это очень аккуратная тема.

В основном люди обсуждают отношения: любовные и дружеские, рабочие – редко. Иногда мужчины рассказывают о проблеме с женой, девушкой, и говорят, что им нужен "женский взгляд". Также могут задать вопрос про мою личную жизнь. Что-то я могу рассказывать, но не все. Если собеседник начинает вести какой-то диалог, который я не хочу поддерживать, то я говорю, извините, это не та тема. Предложений продолжить общение от тех, с кем мы общались, не поступало, они адекватные люди.

Лично мне практика с такими звонками тоже очень помогает. Ведь в жизни я максимально избегаю сложных, негативных людей, а по работе или в какой-то поездке я сталкиваюсь с разными людьми и иногда абсолютно не знаю, как реагировать на хамство, например. Через общение по телефону или даже предварительное отсеивание тех, кто пишет оскорбительные вещи, я получаю отличную практику. Фактически это работа с "группой поддержки с претензиями".

Почему эта услуга востребована в Москве? Думаю, дело в том, что сегодня у каждого человека есть близкий круг друзей, которые полностью укомплектовывают все твои желания и хотелки в общении: с кем-то весело, с кем-то можно выпить, кто-то умный, кто-то легкий на подъем и все. А друга-слушателя найти тяжело. Какая выгода с тобой общаться, если ты постоянно ноешь, у тебя проблемы и так далее? К психологам многие ходить стесняются, да и стоит это в столице тысяч пять за сеанс. А цена "друга на час" всего 500 рублей. Это просто услуга, позвонил и выговорился. Это как заказать такси: можно поехать на машине, можно на автобусе, а можно пешком пойти, это твой выбор.

Михаил, 39 лет (стоимость звонка – 500 рублей/час)

Фото: предоставлено героем материала

Какое-то время назад я увидел передачу по телевизору, где рассказывали об услуге телефонного собеседника и насколько она востребована в других странах, например, в Японии и Америке. Таким образом, я тоже решил попробовать, подумав, что ничего не теряю, если размещу объявление со своим номером телефона на сайте. Но на опыте быстро понял, что востребованности этой услуги, которая активно афишируется в СМИ, на самом деле нет.

Хотя просмотров самого объявления довольно много, каждый день минимум по 10–15 человек заходят на страницу. За полгода набралось уже две тысячи просмотров, но реакции никакой нет, либо она связана с оказанием других услуг. Люди звонят и спрашивают про что угодно, включая оказание интимных услуг и даже предложение наркотических веществ. И это несмотря на то, что в объявлении я четко дал понять, что ни о каком интиме речи не может быть, я просто собеседник, могу поговорить по телефону или встретиться в кафе, пообщаться.

Еще одна категория звонящих – мужчины, которым не с кем выпить. Они звонят уже нетрезвыми и им хочется с кем-то поговорить. Обычно это сопровождается словами: "Мне плохо, давай, приезжай!". Куда, зачем – абсолютно непонятно. Начинаю объяснять ему, что я не пью, могу побеседовать по телефону, после чего люди кидают трубки. По-моему, они звонят просто от нечего делать.

У меня сложилось впечатление, что эта услуга в России совершенно не нужна. У людей спрос совершенно на другое. За все время у меня был только один звонок с человеком, которому действительно хотелось побеседовать.

Этот человек жил в Америке, путешествовал по всему миру и уже пользовался такой услугой в других странах. Для него это не было новым опытом, он сразу спросил, могу ли я сейчас говорить и куда перевести деньги. В разговоре сначала я рассказывал про себя, потом он про себя – все, как в обычной жизни, но без обсуждения каких-то конкретных вещей. Это был довольно активный диалог, а не пассивное слушание, как будто я человека давно не видел и рассказываю, что у меня случилось за этот период, а он – про себя.

Несмотря на маленькое количество откликов, я не удаляю объявление. Все-таки я для себя тоже вижу какие-то плюсы, испытываю положительные эмоции при диалоге с человеком.

Друг тебе никогда не позвонит просто так, только когда ему что-то нужно. А если я ему позвоню, он говорит: я не могу, у меня дети, жена, и еще куча вещей, давай потом.

Всем людям присущ эгоизм. А если вы мне звоните по услуге "друг на час", я никогда не скажу "давайте завтра или послезавтра", я всегда готов пообщаться в ближайшее время.