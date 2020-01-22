Путин назвал уродами создателей "групп смерти"

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что до определенного момента не мог и подозревать о существовании так называемых групп смерти в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

"По поводу этих "групп смерти", просто потрясающе – как это? Что за уроды? Откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее, я, когда впервые с этим столкнулся… даже не мог себе представить, что такие люди у нас существуют", – рассказал президент на встрече с общественностью.

По словам Путина, за поиск организаторов подобных групп и пресечение их деятельности оперативно взялись сотрудники полиции.

Глава государства также призвал разработать учебники или методические указания по безопасности для детей и подростков. Президент поддержал предложение представителя волонтерского движения по поиску пропавших детей и заявил, что передаст пожелание новому министру просвещения Сергею Кравцову.

Согласно исследованию, проведенному Mail.ru Group, 58 процентов пользователей Сети так или иначе сталкиваются с кибербуллингом. Наиболее частая форма – разовые угрозы, комментарии с осуждением и троллинг.

В 2018 году министерство юстиции выступило с предложением ввести уголовную ответственность за распространение в интернете информации, которая побуждает детей к опасным для жизни и здоровья действиям.

