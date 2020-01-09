Школьников в России научат киберзащите на уроках ОБЖ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В программу школьных уроков по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) включат раздел по киберзащите. Соответствующую инициативу Общественной палаты (ОП) одобрило Минпросвещения. Об этом сообщает газета "Известия".

Раздел появится после утверждения новых федеральных государственных образовательных стандартов. Эксперты ОП указывают, что современные подростки слишком открыты в социальных сетях и не оберегают свои персональные данные, поскольку не знают о потенциальных угрозах.

К числу главных опасностей в интернете специалисты отнесли травлю, а также риск стать жертвами мошенников или педофилов.

В ОП указывают, что школьная программа очень плотная, в ней нет места для отдельного предмета по информационной безопасности. Именно поэтому новый курс решили включить в уже существующий предмет. "Это позволит привить детям правила поведения не только в реальном, но и в виртуальном пространстве", – заключили эксперты.

Ранее исследователи выяснили, что порядка 57 процентов российских учеников сталкивались с теми или иными проявлениями агрессии за время обучения в школе. К проявлениям агрессии российские школьники отнесли троллинг, угрозы, насмешки со стороны сверстников, толчки и побои, агрессию в интернете.

