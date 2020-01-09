Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:04

Школьников в России научат киберзащите на уроках ОБЖ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В программу школьных уроков по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) включат раздел по киберзащите. Соответствующую инициативу Общественной палаты (ОП) одобрило Минпросвещения. Об этом сообщает газета "Известия".

Раздел появится после утверждения новых федеральных государственных образовательных стандартов. Эксперты ОП указывают, что современные подростки слишком открыты в социальных сетях и не оберегают свои персональные данные, поскольку не знают о потенциальных угрозах.

К числу главных опасностей в интернете специалисты отнесли травлю, а также риск стать жертвами мошенников или педофилов.

В ОП указывают, что школьная программа очень плотная, в ней нет места для отдельного предмета по информационной безопасности. Именно поэтому новый курс решили включить в уже существующий предмет. "Это позволит привить детям правила поведения не только в реальном, но и в виртуальном пространстве", – заключили эксперты.

Ранее исследователи выяснили, что порядка 57 процентов российских учеников сталкивались с теми или иными проявлениями агрессии за время обучения в школе. К проявлениям агрессии российские школьники отнесли троллинг, угрозы, насмешки со стороны сверстников, толчки и побои, агрессию в интернете.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика