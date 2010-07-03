Названо безопасное время использования гаджетов для подростков

19:54
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Специалисты РНИМУ имени Пирогова и Северного государственного медицинского университета рекомендовали учащимся школ и вузов пользоваться электронными девайсами не более трех часов в день. Об это сообщает RT.
По мнению экспертов, те, кто проводит за электронными устройствами больше времени, возрастает риск развития физических отклонений. В их числе эксперты назвали следующие: близорукость, нарушения работы опорно-двигательного аппарата, а также психические и неврологические отклонения. Кроме того, частое использование наушников может обернуться заболеваниями органов слуха.
Специалисты считают, что молодые люди из-за гаджетов меньше спят, гуляют и занимаются спортом.
Как отмечают эксперты, школьники спят на девять процентов меньше, чем должны, а на занятия спортом и пребывание на воздухе они тратят на шесть процентов меньше положенного времени.
У студентов время сна, соответственно, уменьшается на семь процентов, а продолжительность физических упражнений и прогулок сокращается на четыре процента.
Ранее сообщалось, что каждый столичный житель имеет минимум два гаджета. По словам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Александра Горбатько, данные представили операторы сотовой связи. Они сделали такие выводы исходя из количества выданных и работающих сим-карт.
Он также добавил, что в ближайшем будущем число гаджетов у москвичей возрастет, поскольку скорость интернета значительно увеличится.
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