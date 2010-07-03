Специалисты подсчитали число гаджетов у жителей Москвы

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Каждый житель Москвы имеет минимум два гаджета. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько, сообщает РИА Новости.

По его словам, данные представили операторы сотовой связи. Они сделали такие выводы исходя из количества выданных и работающих сим-карт.

"Конечно, гаджетов внутри квартиры намного больше: это и ноутбуки, планшеты, камеры, телевизоры и другие устройства", – подчеркнул Горбатько. Он также добавил, что в ближайшем будущем число гаджетов у москвичей возрастет, поскольку скорость интернета значительно увеличится.

Ранее пресс-служба Мосгортранса сообщила, что пассажиры столичного городского наземного транспорта более 2,2 миллиона раз оплатили проезд банковскими карточками и смартфонами с сентября. С начала осени бесконтактной оплатой можно пользоваться во всех автобусах, трамваях, электробусах и троллейбусах Мосгортранса.

