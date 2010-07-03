Москва онлайн: какими будут отношения человека и компьютера в будущем

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21 октября в рамках Московского международного форума инновационного развития пройдет обсуждение по теме "Сверхчеловек. Новые технологии, стирающие границы".
Повседневную жизнь невозможно представить без гаджетов и интернета. За последние десять лет они сильно повлияли на уклад нашей жизни, поменяли модели поведения человека, его мироощущение. В цифровом виде хранится огромное количество информации о каждом из нас. В ходе обсуждения будут затронуты следующие вопросы:
- Как меняется сознание человека в новом технологическом укладе?
- Нужно ли разрешить менять генетический код человека?
- Помогут ли новые технологии продлить жизнь?
- Как будет взаимодействовать человек с компьютером в будущем?
- Где граница между человеком и механизмом?
В обсуждении участие примут:
- Константин Анохин, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова;
- Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук, профессор;
- Елена Гребенщикова, доктор философских наук, руководитель центра ИНИОН;
- Владимир Губайловский, писатель, научный журналист.
Смотрите трансляцию 21 октября в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн
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