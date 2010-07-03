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Общество

15:55

Москва онлайн: какими будут отношения человека и компьютера в будущем

Москва онлайн общество

Фото: depositphotos/AndreyPopov

21 октября в рамках Московского международного форума инновационного развития пройдет обсуждение по теме "Сверхчеловек. Новые технологии, стирающие границы".

Повседневную жизнь невозможно представить без гаджетов и интернета. За последние десять лет они сильно повлияли на уклад нашей жизни, поменяли модели поведения человека, его мироощущение. В цифровом виде хранится огромное количество информации о каждом из нас. В ходе обсуждения будут затронуты следующие вопросы:

  • Как меняется сознание человека в новом технологическом укладе?
  • Нужно ли разрешить менять генетический код человека?
  • Помогут ли новые технологии продлить жизнь?
  • Как будет взаимодействовать человек с компьютером в будущем?
  • Где граница между человеком и механизмом?

В обсуждении участие примут:
  • Константин Анохин, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова;
  • Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук, профессор;
  • Елена Гребенщикова, доктор философских наук, руководитель центра ИНИОН;
  • Владимир Губайловский, писатель, научный журналист.

Смотрите трансляцию 21 октября в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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