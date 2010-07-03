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Технологии

14:55

Пассажиры московской наземки оплатили картами и смартфонами более 2,2 млн поездок

город транспорт технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры столичного городского наземного транспорта более 2,2 миллиона раз оплатили проезд банковскими карточками и смартфонами с сентября, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

С начала осени бесконтактной оплатой можно пользоваться во всех автобусах, трамваях, электробусах и троллейбусах Мосгортранса. Ежедневно банковские карты и гаджеты прикладывают к валидаторам более 40 тысяч пассажиров.

Стоимость проезда – 42 рубля. Это на 13 рублей дешевле, чем билет у водителя.

В мае 2018 года сервис запустили для гостей чемпионата мира по футболу более чем на 40 маршрутах. С того момента услугой воспользовались более 4 миллионов человек. Порядка 60% пассажиров оплачивали проезд банковской картой, остальные пользовались смартфонами с NFC.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в метро время считывания банковских карт турникетами сократится до секунды. Это вдвое быстрее, чем сейчас. Он добавил, что оплатить проезд на МЦД можно будет банковскими картами платежных систем MasterCard, Visa, UnionPay и МИР и гаджетами с Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

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