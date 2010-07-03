Оплатить проезд на турникетах в метро можно будет картами UnionPay

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Банковские карты платежной системы UnionPay начали принимать на турникетах бесконтактной оплаты в столичном метрополитене. В данный момент это можно сделать на 150 станциях метро и МЦК.

UnionPay – национальная платежная система Китая. С начала 2020 года проект распространится на все станции. Помимо банковских карт оплатить проезд можно будет при помощи мобильных приложений.

"ВТБ завершил модернизацию турникетов московского метрополитена, обеспечив их оборудованием для приема банковских карт, в мае этого года. С того момента ежедневное количество проходов в метро по банковским картам увеличилось в 10 раз – в сентябре оно достигло 6 млн", – рассказал руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

Сейчас происходит обновление программного обеспечения, которое ускорит обработку платежей. В начале будущего года сервис будет доступен всем владельцам карт платежной системы UnionPay. Они смогут использовать любые инструменты оплаты на всех станциях, у которых есть система бесконтактной оплаты проезда.

В свою очередь первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов отметил, что по будням поездки на метро совершают около девяти миллионов пассажиров.

"При таком пассажиропотоке важна каждая деталь: мы стремимся улучшить клиентский опыт и избежать избыточных временных затрат в каждой точке касания", – рассказал Латыпов.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов накануне сообщил, что время считывания банковских карт турникетами столичного метро сократится до секунды. Это произойдет после установки нового программного обеспечения. По его словам, турникеты будут считывать большинство банковских карт за одну секунду – в два раза быстрее, чем сейчас. Ликсутов добавил, что оплатить проезд на МЦД также можно будет банковскими картами платежных систем MasterCard, Visa, UnionPay, Мир и гаджетами с функцией Pay.

С сентября на всех маршрутах городского перевозчика Мосгортранс можно оплатить проезд банковской картой или смартфоном с функцией бесконтактной оплаты. Чтобы это сделать, нужно приложить карту или гаджет к валидатору нового образца в салоне транспорта.