Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

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Компания Facebook рассказала, что следит за тем, что ее пользователи делают в интернете. Об этом говорится на их корпоративном сайте.

Во вторник в социальной сети появилась новая вкладка "Действия вне Facebook", перейти на которую можно из настроек учетной записи. На странице собрана информация о сайтах и приложениях, которые ранее посетил пользователь.

Отмечается, что социальная сеть собирает эту информацию даже тогда, когда пользователь не заходит в свой аккаунт. При этом кнопка "Очистить историю" позволяет удалить всю собранную информацию, но не запрещает Facebook собирать ее и дальше.

"Действия вне Facebook – это данные, которые компании и организации передают нам о ваших взаимодействиях. Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например входа через Facebook", – говорится на сайте компании.

Как говорится в сообщении компании, социальная сеть собирает эти данные для формирования более актуальной рекламы и рекомендаций по группам, событиям и товарам, которые могут заинтересовать пользователя. Также в компании используют такую систему для выявления подозрительной активности.

В марте 2018 года Facebook оказался в центре скандала. Выяснилось, что данные миллионов пользователей соцсети использовались компанией Cambridge Analytica для таргетированной политической рекламы. Тогда компании пришлось заплатить крупный штраф.

