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Москва 24

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Общество

12:40

В Кремле не стали комментировать идею упростить доступ к данным россиян

власть общество

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В Кремле пока нет позиции по поводу предложения министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева об открытии персональных данных силовикам без санкций суда, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это новая инициатива, поэтому я ничего не могу вам сказать", – цитирует Пескова "Интерфакс". Он порекомендовал журналистам обращаться за комментариями и разъяснениями в министерство.

Министр связи Максут Шадаев предложил уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, дать доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн: государственным данным, данным банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Сейчас доступ к такой информации правоохранительные органы могут получить только по решению суда. Предполагается, что перейти на такую систему можно будет к 2024 году.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов считает, что силовикам данные предполагаемых преступников важны для быстрого раскрытия преступлений, особенно связанных с высокими технологиями, когда "время решает". При этом эксперт считает, что доступ не должен быть бесконтрольным.

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