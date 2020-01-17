Эксперт посоветовал не доверять интернету слишком личную информацию

19:39
Фото: depositphotos/baranq
Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил о необходимости минимизировать открытую информацию о себе в социальных сетях.
Он объяснил, что информация, передаваемая в Сеть, уже не принадлежит пользователям. При взломе или утечке она может оказаться у злоумышленников. Эксперт подчеркнул, что чаще ими становятся сами сотрудники ресурсов, а не хакеры.
"Если сервису доверяете, то данные передаете. То же самое, как, например, не стоит пользоваться банкоматами в темных подворотнях. Там могут и программы-шпионы находиться, и физически это небезопасно. То же самое и с интернет-сервисами", – цитирует его ИА "НСН".
Ранее специалисты по кибербезопасности определили самые популярные пароли за минувший год. Они состояли из самых простых комбинаций клавиш: "123456" и "qwerty". Такие пароли были популярны среди интернет-пользователей и в 2018 году. Часто встречались пароли "password" и "111111".
Пароль "йцукен" был самым популярным у россиян. В список также вошли пароли "любовь", "привет", "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко".
Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович объяснил, что самое главное – не использовать одинаковые коды в разных сервисах. Он предупредил, что нельзя использовать типовые пароли: дату рождения, номер телефона.
Не стоит делать и короткие пароли. Рекомендованная длина – восемь символов и больше. В комбинации должны присутствовать одна заглавная и одна маленькая буква, одна цифра и один служебный символ. Менять пароль следует раз в полгода.
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