Эксперты по кибербезопасности назвали самые популярные пароли в мире

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Эксперты по кибербезопасности определили самые популярные пароли за минувший год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад компании DeviceLock.

Наиболее популярные пароли в 2019 году состояли из самых простых комбинаций клавиш: "123456" и "qwerty". Такие пароли были популярны среди интернет-пользователей и в 2018 году. Достаточно часто встречались пароли "password" и "111111".

Пароль "йцукен" оказался самым популярным у россиян. В список также вошли пароли "любовь", "привет", "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко", отмечают исследователи.

Уточняется, что пользователи выбирают ненадежные пароли, поскольку боятся забыть усложненные варианты, однако именно легкие коды становятся пропуском к взломам и допуску к личным данным.

Ранее специалисты рассказали, как создать надежный шифр. Они проанализировали наиболее распространенные ненадежные пароли и отобрали 500 миллионов защитных кодов, ставших доступными в связи с утечками и взломами.

