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Происшествия

21:10

Мощный вирус-вымогатель стал самым опасным кибероружием

происшествия технологии

Фото: depositphotos/liliya

Мощный вирус-вымогатель WannaCry в 2019-м стал самым опасным кибероружием в мире. Об этом сообщает PreciseSecurity.

Отмечается, что 23,5 процента всех вымогательств за прошлый год связаны именно с WannaCry. Вирус-вымогатель действует через заражение устройств с помощью шифровки файлов, требуя у жертвы выкуп за ключ для дешифровки.

Более 67 процентов всех случаев стали спам-рассылки и фишинговые письма. Среди факторов риска вошли ненадежные пароли и недостаток знаний в области кибербезопасности. Реже всего устройства пользователей были заражены через рекламу и опасные сайты.

Летом в 2019 году российские компании атаковал вирус-вымогатель Troldesh. Преступники отправляли письма якобы с почтовых ящиков крупных авиаперевозчиков, автодилеров, СМИ.

В письмах злоумышленники представлялись сотрудниками компаний и просили открыть прикрепленный файл – запароленный архивный файл якобы с подробностями заказа.

Ранее эксперты заявили, что более 45 тысяч устройств на Android заражены неудаляемым вирусом. Причем больше всего страдают от этого вируса жители США, Индии и России. Вирус распространяется через файлы приложений, скачанные с сайтов, или в составе других программ. После установки зараженного софта он отделяется в самостоятельное приложение. И даже если его удалить – "вылечить" смартфон уже не получится.

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