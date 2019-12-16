Названы самые ненадежные пароли в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты по кибербезопасности рассказали, как создать надежный шифр. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на менеджера паролей NordPass.

Исследователи проанализировали наиболее распространенные ненадежные пароли и отобрали 500 миллионов защитных кодов, ставших доступными в связи с утечками и взломами.

Оказалось, что самыми распространенными паролями стали цифровые, состоящие либо из подряд идущих чисел, либо из многократного повторения одной и той же цифры. К примеру, "12345" или "111111".

Кроме того, свыше 800 тысяч человек применяют шифры в виде последовательности букв на клавиатуре, таких как qwerty. Помимо этого, пользователи отдают предпочтение паролям-именам – Nicole, Jessica и прочим.

Также популярными словами в паролях оказались "принцесса", "я тебя люблю" и "тест" на транслите.

Предполагается, что пользователи выбирают ненадежные пароли потому, что боятся забыть усложненные варианты, однако именно легкие коды становятся пропуском к взломам и допуску к личным данным.

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