Эксперт дал советы по защите от кражи денег с карт

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович дал россиянам рекомендации по защите от кражи денег с банковских карт. По его словам, мошеннические схемы уже долгое время не меняются.
"Первое – если вам звонят из банка и вы даже видите номер, правильный вопрос: "Пожалуйста, представьтесь". Половина проблем, как правило, сразу исчезнет. Второе – нет таких ситуаций, при которых надо что-то диктовать человеку по телефону, будь то номер карты или цифры из СМС", – сказал Масалович в беседе с RT.
Он подчеркнул, что клиент банка всегда может настоять на личном присутствии.
"То есть никаких электронных подписей от вашего имени, никаких действий через банк-клиент, только лично", – отметил Масалович.
В Сбербанке ранее сообщили, что популярными способами кражи денег с карт стали звонки от "службы безопасности" банка, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка".
Как уточняется, мошенники представляются сотрудниками службы безопасности и рассказывают о подозрительной операции, которую выявил банк, а затем просят назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне, код, который пришел по СМС, или пароли от "Сбербанк онлайн", чтобы "защитить" деньги.
В Сбербанке посоветовали не совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Как только собеседник попросит предоставить данные от карты или интернет-банка, нужно сразу прекратить разговор.
Кроме того, кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести–десяти миллионов рублей, отметил глава компании Group-IB Илья Сачков. Эксперт указал, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов с помощью данной схемы.
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