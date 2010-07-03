Эксперт дал советы по защите от кражи денег с карт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович дал россиянам рекомендации по защите от кражи денег с банковских карт. По его словам, мошеннические схемы уже долгое время не меняются.

"Первое – если вам звонят из банка и вы даже видите номер, правильный вопрос: "Пожалуйста, представьтесь". Половина проблем, как правило, сразу исчезнет. Второе – нет таких ситуаций, при которых надо что-то диктовать человеку по телефону, будь то номер карты или цифры из СМС", – сказал Масалович в беседе с RT.

Он подчеркнул, что клиент банка всегда может настоять на личном присутствии.

"То есть никаких электронных подписей от вашего имени, никаких действий через банк-клиент, только лично", – отметил Масалович.

В Сбербанке ранее сообщили, что популярными способами кражи денег с карт стали звонки от "службы безопасности" банка, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка".

Как уточняется, мошенники представляются сотрудниками службы безопасности и рассказывают о подозрительной операции, которую выявил банк, а затем просят назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне, код, который пришел по СМС, или пароли от "Сбербанк онлайн", чтобы "защитить" деньги.

В Сбербанке посоветовали не совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Как только собеседник попросит предоставить данные от карты или интернет-банка, нужно сразу прекратить разговор.

Кроме того, кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести–десяти миллионов рублей, отметил глава компании Group-IB Илья Сачков. Эксперт указал, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов с помощью данной схемы.



