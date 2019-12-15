Обнаружен новый вид кражи персональных данных россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты зафиксировали случаи уточки персональных данных из банков через IT-специалистов, сообщает газета "Известия".

На сегодняшний день на такой вид кражи информации приходится два процента от общего числа краж данных пользователей, свидетельствуют результаты исследования компании по кибербезопасности DeviceLock.

При этом объем похищенной информации через этот канал может достигать 25–30%.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности DeviceLock.

На причастность IT-специалистов к кражам данных указывает выгрузка из систем управления доступом, присутствие в слитых таблицах служебных полей, а также наличие полной резервной копии с большим количеством строк.

Ранее кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести–десяти миллионов рублей, отметил глава компании Group-IB Илья Сачков. Эксперт указал, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов с помощью данной схемы.



