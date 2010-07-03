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Технологии

11:04

Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

технологии общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стало известно об опасности использования бесплатного доступа к Wi-Fi. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Антивирусная компания ESET провела исследование на тему безопасности в Сети и выяснила, какие данные нежелательно оставлять в интернете через бесплатный Wi-Fi, к которому подключаются 74% пользователей из России.

Отмечается, что 49% респондентов используют свободное подключение в кафе, 42% – в гостиницах, 35% используют бесплатный Wi-Fi в торговых центрах и 34% – в аэропортах. Чаще всего точки доступа используют для выхода в соцсети или использования банковских приложений.

Оказалось, что подобные подключения небезопасны. Через них злоумышленники перехватывают трафик и пароли от страничек в социальных сетях. Также под угрозой оказываются все личные данные, в частности и платежная информация. В связи с этим специалисты порекомендовали игнорировать подозрительные подключения и прибегать к защите антивирусов.

Ранее стало известно, что более 85% библиотек в столице были подключены к городской сети Wi-Fi. Бесплатный интернет стал доступен в 376 московских читальнях.

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