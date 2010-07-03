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Город

11:33

Время рекламы при подключении к Wi-Fi в столичном метро сократили в два раза

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Продолжительность рекламных роликов, транслируемых при подключении к сети Wi-Fi в метро Москвы, сократилась до 20 секунд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Максима Телеком".

Опция быстрого доступа к Сети разработана для тех пассажиров, которые совершают пересадки или короткие поездки. На странице подключения пассажиры могут выбрать между длинной интернет-сессией и доступом длиной в семь минут.

Продолжительность рекламы для быстрого доступа уменьшилась вдвое. Теперь пользователям будут показывать только одно рекламное видео и один графический баннер. Просмотр рекламы занимает не больше 20 секунд, отмечают в компании.

Первыми новую опцию протестировали пассажиры Кольцевой и Сокольнической линий. Более четверти пользователей выбирали короткий доступ. "Не все пассажиры метро нуждаются в длительной интернет-сессии. Многие совершают короткие поездки, и просмотр рекламы занимает для них слишком много времени", – заключили в пресс-службе.

Порядка 2,5 тысячи новых точек городского Wi-Fi установили в студенческих общежитиях Москвы. Пользователями городского Wi-Fi стали студенты РУДН, МГИМО, МИСиС, МГТУ имени Баумана, РГГУ, МГМУ имени Сеченова и ряда других образовательных учреждений.

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