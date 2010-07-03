Студенческие общежития оснастили новыми точками городской сети Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 2,5 тысяч новых точек городского Wi-Fi установили в студенческих общежитиях Москвы. Подключиться к сети можно бесплатно, сообщает "Интерфакс".

Пользователями городского Wi-Fi уже стали студенты РУДН, МГИМО, МИСиС, МГТУ имени Баумана, РГГУ, МГМУ имени Сеченова и ряда других образовательных учреждений. Всего сеть охватывает 152 корпуса общежитий 31 вуза.

Городская система бесплатной сети Wi-Fi насчитывает свыше 18 тысяч точек подключения. Более 3 тысяч из них функционируют в пределах Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца. Воспользоваться интернетом можно в городских парках и учреждениях культуры.

Кроме того, система реализована на городском общественном транспорте – в метро и в наземных видах. Доступом к Wi-Fi оснастили и новые поезда "Иволга", которые будут курсировать на маршрутах МЦД.