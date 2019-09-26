Годовщина московского Wi-Fi: 6 лет в столице работает бесплатный городской интернет

С днем рождения! Городскому Wi-Fi шесть лет. В 2013 году на улицах Москвы впервые появился бесплатный интернет. С тех пор для жителей и гостей столицы установили более 18 тысяч точек доступа к безлимитной, а самое главное – бесплатной сети. Рассказываем, как изменился городской Wi-Fi в Москве и какие перспективы развития у сети в ближайшие годы.

Как рос столичный Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый бесплатный городской интернет появился на Фрунзенской набережной – вдоль велодорожки. Беспроводная сеть должна была охватить пространство около 2,2 километра. Пилотный проект осложнялся тем, что на набережной располагалось здание министерства обороны РФ, на фасаде которого запрещено устанавливать какие-либо устройства. Проблему удалось решить: для этого строились радиомосты с узконаправленными антеннами – на покрытие определенной территории. С тех пор и по сей день на этом участке функционирует 31 точка доступа. А чуть позже, в 2016 году, следом за Фрунзенской к интернету подключили и Воробьевскую набережную.

Второй этап – столичные парки. Первыми осовременить решили "Сокольники", "Царицыно" и "Коломенское" – вся необходимая для подключения к сети инфраструктура появилась на площадках еще во время их реконструкции. Позже удачный опыт распространили и на другие парковые зоны. Ко Дню города в 2016 году к Wi-Fi смогли подключиться посетители ВДНХ. А в сентябре и в не так давно открытом "Ходынском поле" организовали доступ к бесплатному беспроводному интернету.

После парков точки доступа к Wi-Fi установили и на самых популярных улицах Москвы. Работы начались с Тверской улицы, Тверского и Цветного бульваров. Вслед за улицами власти занялись культурными объектами столицы: бесплатный беспроводной интернет появился в библиотеках, музеях, кинотеатрах "Москино", домах культуры.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Студентам тоже сделали подарок: в 2016-м было принято решение подключить к бесплатному городскому интернету общежития столичных вузов. Отмечается, что эта часть проекта стала одной из наиболее масштабных. К Сети подключили более ста жилых корпусов, принадлежащих 30 учебным заведениям.

Положительный опыт переняли и в московском транспорте. Интернетом в столичной подземке начали пользоваться в 2014 году. Затем сеть распространилась и на другие виды общественного транспорта. В 2016 году к бесплатному Wi-Fi уже подключались в наземном транспорте, на МЦК, а также в электричках и аэроэкспрессах.

Где можно подключиться

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сегодняшний день Москва находится в тройке мировых лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi. На своем пути столица обошла такие города, как Нью-Йорк, Лондон и Токио. Для жителей и гостей столицы установлены более 18 тысяч точек доступа к бесплатному интернету: более трех тысяч работают на улицах внутри Садового кольца и локально – в пределах ТТК. Сеть охватила большую часть центра города.

Теперь бесплатно подключиться к Wi-Fi можно в 43 городских парках, 334 библиотеках, в 200 культурных домах. Также точки доступа установлены более чем в десяти тысячах университетских общежитий, в 16 музеях и 13 кинотеатрах "Москино". Точные данные о местах, где власти раздают бесплатный Wi-Fi, можно найти на карте портала открытых данных правительства Москвы.



Городской беспроводной интернет все ближе и ближе к тому, чтобы стать альтернативой мобильной связи.



На каждом объекте в среднем организовано несколько десятков точек доступа, к каждой может подключиться до 50 человек одновременно в радиусе 50 метров. При этом не страдает скорость передачи данных: на одного пользователя приходится не менее 1 Мбит/с, что позволяет с гарантированным качеством использовать городские приложения, мобильные мессенджеры, а также осуществлять обмен фото- и видеосообщениями, смотреть потоковое видео в хорошем качестве.

По информации столичного департамента информационных технологий, с начала 2019 года к городской системе Wi-Fi подключились более трех миллионов уникальных пользователей. При этом чаще всего "халявный интернет" ловили на Тверской улице, Манежной площади, в Театральном проезде, на Арбате, в парке "Сокольники", музее-заповеднике "Коломенское", на Поклонной горе, в парке "Музеон" и Нескучном саду.

Как работает городской Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кстати, чтобы подключиться к бесплатному столичному интернету, московскую прописку иметь необязательно. Достаточно найти сеть с названием Moscow_WiFi_Free и просто авторизоваться. В этом может помочь актуальный аккаунт на сайте Mos.ru – правда, такой вариант скорее подойдет постоянным жителям столицы. Для гостей и туристов есть способ попроще: получить код доступа по СМС, оставив взамен свой номер телефона. Идентификация в городской сети Wi-Fi проводится один раз в три месяца.

Обратим внимание, что получение данных о всех подключившихся – это не прихоть столичных властей. Идентификация пользователей для получения доступа к Wi-Fi в публичных местах является требованием российского законодательства.

Перспективы развития городского интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Время не стоит на месте, и столичный интернет стараются двигать с ним в ногу. Следующий шаг – брать не количеством, а качеством. Властями города было принято решение объединить столичный Wi-Fi.

Сегодня во время перемещения по городу от точки к точке доступа связь с интернетом у пользователей прерывается: входя в каждую новую зону, необходимо переподключаться к интернету. Город хочет сделать услугу более удобной: объединить на единой платформе все публичные сети городского Wi-Fi. Таким образом, предоставлять интернет будет только один оператор, а значит, Wi-Fi станет единым. И желающие смогут авторизоваться один раз – и пользоваться интернетом, пока не надоест. Первым об инициативе рассказал мэр Москвы.





Сергей Собянин Работаем над созданием единого Wi-Fi-пространства. Выбрали оператора, который интегрирует разные сети, то есть все точки доступа, на единой цифровой платформе. Чтобы, перемещаясь по городу, можно было подключиться к бесплатному интернету без повторной авторизации.

Также в ближайшее время может увеличиться и скорость интернета. Операторы связи уже начали тестировать в столице новый стандарт связи 5G. По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, новая сеть обеспечит еще более высокие скорость передачи данных и пропускную способность.

Хорошая новость в том, что у москвичей и гостей столицы еще до нового года появится возможность протестировать высокоскоростной интернет: сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково".