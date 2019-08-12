В России могут запретить лотерею грин-карт

В России могут запретить проведение лотереи на получение американских грин-карт. Такую меру в Госдуме рассматривают в качестве ответа на действия властей США, которые не выдали визы десяти членам делегации России для участия в 74-й сессии ГА ООН. Рассказываем все, что нужно знать о грин-картах и лотерейном розыгрыше иммиграционных виз.

Что такое грин-карта

У документа есть несколько названий – и гринкард, и зеленая карта, и официальное United States Permanent Resident Card. Он предназначен для людей, проживающих на территории США, но не являющихся гражданами страны. Грин-карта подтверждает наличие вида на жительство и даже дает возможность законного трудоустройства на все возможные должности.

В целом она практически уравнивает в правах эмигрантов с полноценными гражданами страны. Правда, есть один нюанс – голосовать, имея на руках только грин-карту, нельзя. Однако спустя пять лет проживания в стране можно подать на гражданство. Но даже если удастся получить "зеленый" документ сегодня, проголосовать за Дональда Трампа вы уже не успеете – ближайшие выборы президента США назначены на следующий год.

Как получают

Законных способов получить вид на жительство в Америке не так много, самые распространенные из них связаны с родственными узами:



получить "зеленый" документ могут близкие родственники граждан США или постоянных жителей страны, например, супруги, родители, дети, а также братья и сестры;

выйти замуж за американца – один из самых популярных способов получить заветную карту;

основанием для получения грин-карты может стать и приглашение на работу от компании, базирующейся в США;

также можно инвестировать кругленькую сумму в американскую экономику, и тогда власти отблагодарят помощника видом на жительство;

в экстренных случаях можно подать документ на предоставление политического убежища: если гражданин другой страны получит статус беженца, то вскоре с большой вероятностью он получит и грин-карту;

наконец "зеленый" документ могут попросить и люди, которые уже имели его раньше, но потеряли из-за длительного отсутствия на территории Америки.

Можно выиграть в лотерее

Вспомним, однако, что в прошлом месяце в США опубликовали распоряжение, согласно которому власти ограничат выдачу грин-карт эмигрантам, которые могут претендовать на социальные выплаты. "Самостоятельность" потенциального жителя страны будет также приниматься во внимание.

Но если с родственниками не повезло, а американская "половинка" пока не встретилась, иностранные граждане всегда могут попытать удачу и поучаствовать в лотерее. Розыгрыш грин-карт начался в 1990 году. Это программа, в рамках которой иностранцам раздают более 50 тысяч видов на жительство. Участие в лотерее абсолютно бесплатное, а победителей ежегодно определяют случайным образом.

Участвовать может каждый?

Призовые иммиграционные визы американское правительство раздает не всем. Их всего 55 тысяч, и они распределяются между иностранными государствами в процентном соотношении. Однако к розыгрышу допускаются не все. Прежде всего, американское министерство нацбезопасности ведет подсчет эмигрантов из каждой страны. И если за последние пять лет количество выданных грин-карт гражданам определенного государства превзошло 50 тысяч, то этот регион исключают из конкурса.

Например, в 2003 году Россию лишили права участвовать в лотерее, и только в 2008 году жители страны смогли снова подавать заявки на розыгрыш "американской мечты". А в этом году в программе не примут участия Бразилия, Перу, Мексика и ряд других стран.

Шанс на успех в лотерее

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Каждая страна, допущенная до розыгрыша, может подать неограниченное количество заявок. Единственное условие – уложиться в установленный срок (в 2019 году – с 2 октября по 5 ноября). А вот число возможных победителей в каждом государстве строго определенное.

Во-первых, ни одна страна не может выиграть более семи процентов от общего количества призов. Кроме того, некоторые территории могут получить низкий приоритет. Все страны-участницы изначально делятся на шесть регионов – Африка, Европа, Азия, Океания, Северная и Латинская Америка – между которыми распределяются квоты. И если в рамках розыгрыша один из перечисленных регионов получил более 1/6 доли от всех грин-карт, то в следующем году он будет участвовать в конкурсе с низким приоритетом.

Кстати, для статистики: в 2018 году заявку на участие в лотерее подали 434 353 человека из России, при этом выиграл эмиграционную визу только 3 641 гражданин.

Пришел, победил – и уехал?

Важный факт: выигрыш в лотерее не гарантирует непременного получения "зеленого" документа. К каждому претенденту на получение грин-карты предъявляются определенные требования. Говоря о лотерейном розыгрыше, человек обязательно должен иметь документы об образовании и о наличии опыта работы.

Кроме того, как и при получении грин-карты другим путем, потенциальный гражданин Америки не может быть переносчиком опасных заболеваний, а также иметь проблемы с законом.

Поэтому ежегодно американскими властями разыгрывается заведомо большее количество лотерейных грин-карт, так как значительная часть счастливчиков может не пройти естественный отбор в визовом центре.