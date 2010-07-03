Москва получила статус умного устойчивого города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москве присвоили сертификат об успешной реализации международных ключевых показателей эффективности (KPI) для умных устойчивых городов. Награждение прошло в Валенсии в рамках Green Standards Week, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что столица занимается масштабной программой умного города с 2010 года. По его словам, Москву традиционно включают в список самых технологичных мегаполисов мира.

"Сертификат U4SSC в очередной раз подтверждает статус Москвы как умного города. Это еще один знак признания со стороны международных экспертов. Главная цель этой большой работы – с каждым годом делать жизнь в столице комфортнее для горожан", – заявил министр.

Показатели для оценки разработали по инициативе Международного союза электросвязи (МСЭ) и Европейской экономической комиссии ООН в рамках проекта "Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов" (U4SSC). Эксперты изучили опыт столицы в развитии экономики, экологии, социальной сферы и культуры.

Специалисты подчеркивают, что столица активно развивает и использует информационные технологии для ускорения экономического роста города и создания культуры инноваций.

В Москве работает крупнейшая в мире городская сеть Wi-Fi, насчитывающая более 18 тысяч точек доступа к интернету. В этом году началось пилотирование сетей связи пятого поколения.

На плохую работу светофоров жители города смогут пожаловаться используя QR-коды. На портале mos.ru в электронной форме доступны свыше 330 государственных услуг и сервисов. Не выходя из дома, можно оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги, передать показания счетчиков или записаться к врачу.

Также в Москве внедряется система умного освещения. Она позволяет увидеть, на каком участке есть неполадки и решить проблему. Развивается автоматизация учета тепловой энергии горячего водоснабжения.