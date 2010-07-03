Москвичи смогут пожаловаться на работу светофоров через QR-коды

11:42
11:42
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Фото: Агентство "Москва/Игорь Иванко
Москвичи смогут пожаловаться на плохую работу светофоров через QR-коды.
Таблички с ними до конца года появятся на 14 тысячах светофоров, рассказал замруководителя столичного Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.
"Любой человек, который не доволен работой светофора, ему не нравится, сколько секунд нужно ждать для перехода улицы или светофор некорректно работает, любая жалоба может быть оставлена с помощью этого QR-кода", – цитирует его РИА Новости.
Специального приложения не потребуется – достаточно просканировать код гаджетом. Он предложит перейти по ссылке в браузере. Перейдя, пользователь увидит форму, которую надо будет заполнить.
Все светофоры пронумерованы, так что это позволит быстро идентифицировать его. Заявки автоматически попадают в систему учета заявок и принимаются в работу.
В сентябре на 14 пешеходных переходах города оптимизировали режим работы светофоров. На шести уменьшили время ожидания зеленого сигнала, а на восьми увеличили продолжительность зеленого света. Появились также два новых регулируемых перехода.
В августе такие же работы провели на 34 переходах. В ЦОДД отметили, что на загруженности дорог это не скажется.
А по 27 адресам установлены камеры. Они фиксируют превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на красный.
"Торги Москвы": в столице модернизируют светофоры
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