Режим работы светофоров на 14 переходах изменили по просьбам москвичей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На 14 пешеходных переходах города в сентябре оптимизировали режим работы светофоров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На шести уменьшили время ожидания зеленого сигнала, а на восьми увеличили продолжительность зеленого света. В частности, на пересечении улиц Вятской и 1-ой Хуторской разрешающий сигнал действует в течение 20 секунд вместо 13. На улице Приорова, возле дома 20/9 время его ожидания уменьшили на 19 секунд.
Изменения коснулись зебр на пересечении Измайловского шоссе и Вернисажной улицы, Большой Пироговской улицы и переулка Хользунова, Ландышевой улицы и Куркинского шоссе, проезда Дежнева и Заповедной улицы, Проектируемых проездов № 2139 и № 2305, а также у дома 3 на Дачной улице в поселке Кокошкино и возле корпуса 1 дома 15 на Саянской улице.
Ждать зеленого сигнала придется меньше на переходах по адресам: улица Приорова, дом 20/9, Алтуфьевское шоссе – улица Пришвина, 11-я Парковая, 3-я Парковая, 9-я Парковая улицы – Верхняя Первомайская улица, Носовихинское шоссе – Юбилейный проспект.
Помимо этого, появились еще два регулируемых пешеходных перехода. Их организовали на пересечении Путилковского шоссе с 1-м Митинским переулком и на улице Грина, рядом с домом 20.
Такую работу в столице проводили и в августе. Тогда это затронуло 34 перехода, в том числе на Ленинском проспекте, Коровинском шоссе, Новослободской улице и других оживленных участках. В ЦОДД отметили, что на загруженности дорог это не скажется.
В июне в городе сделали четыре пешеходных перехода. Они находятся на Широкой улице рядом с домом № 8, на пересечении улицы Юных Ленинцев, улицы Академика Скрябина и улицы Чугунные Ворота, около станции метро "Бунинская аллея" и на улице Вавилова рядом с домом № 68, корпусом 1.
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