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14:07

В Москве внедряется система умного освещения

город ЖКХ технологии

14:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице внедряется система умного освещения, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как он заявил в рамках Российской энергетической недели, система позволяет увидеть, на каком участке есть неполадки и решить проблему.

Кроме того, в городе развивается автоматизация учета тепловой энергии горячего водоснабжения, добавил Бирюков. Сейчас она распространяется на 42% многоквартирных домов и порядка 23% соцобъектов.

"Мы сейчас заключили контракт жизненного цикла, по которому вся система будет модернизирована и приборы учета будут обновлены, и для этого привлечены предприятия бизнеса различных направлений", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

На плохую работу светофоров горожане могут пожаловаться через QR-коды. Таблички с ними до конца года сделают на 14 тысячах светофоров. Специального приложения не понадобится – достаточно просканировать код устройством.

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город ЖКХ технологии

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