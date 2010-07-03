Первые поезда "Иволга 2.0" для МЦД поступили в депо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два первых поезда "Иволга 2.0" для МЦД поступили в депо, рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, скоро они выйдут на пригородные маршруты, а в конце года – на маршруты диаметров. Всего к их запуску должны передать перевозчику 15 таких поездов.

Поезд вмещает более двух тысяч человек. Это новая модификация ЭГ2Тв "Иволга" специально для МЦД и доработанная с учетом пожеланий пассажиров. Внешний вид головного вагона обновлен: он повторяет изгибы Московского городского транспорта – поездов метро "Москва" и трамваев "Витязь-Москва".

В новой "Иволге" также сделали мягкие панели, на которые можно опираться при поездке стоя. Адаптивное освещение "Иволги 2.0" меняется в зависимости от времени суток.

Здесь сквозной проход между вагонами и нет тамбура. Поезд оборудован туалетами, системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, бесплатным Wi-Fi, креплениями для провоза велосипедов, полками для малогабаритной ручной клади, крючками для одежды. USB-розетки будут в каждом кресле.

Движение по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" должны запустить к концу года. На них будет 66 станций, на 27 из которых можно будет пересесть на станции подземки, МЦК и радиальные направления железной дороги.

Всего откроют пять диаметров с 186 станциями. Они будут работать с 5:30 утра до 1:00 ночи. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–шести минут. В дальнейшем возможно создание маршрутов, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.