Эксперт раскрыл секрет безопасного пароля для интернет-пользователей

09:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Как создать "стойкий" пароль, в беседе с Москвой 24 рассказал эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович. По его мнению, самое главное – не использовать одинаковые коды в разных сервисах.
"Это самый главный подарок, который вы можете сделать хакерам. В каждом сервисе пароль должен быть свой. Если вы один и тот же пароль где-то использовали, то он обязательно утечет где-нибудь. Злоумышленник обязательно его попробует к каждому из ваших сервисов, и вы рискуете потерять почту, кошелек и доступ к соцсетям", – сказал Масалович.
Также эксперт рекомендовал не хранить пароли в гаджетах и "тем более в облаке". По словам Масаловича, для этого следует завести блокнот. "Не делитесь паролями с другими людьми, даже с близкими. Если нужно, чтобы в экстренном случае кто-то смог открыть ваши пароли, они должны знать просто, где у вас лежит этот блокнот", – пояснил собеседник Москвы 24.
Специалист предупредил, что сейчас браузеры и различные сервисы пытаются "коллекционировать" пароли пользователей и "держат" их в незащищенной табличке.
Ранее сообщалось, что эксперты по кибербезопасности определили самые популярные пароли за минувший год. Исследованием занималась компания DeviceLock.
Наиболее популярные пароли в 2019 году состояли из самых простых комбинаций клавиш: "123456" и qwerty. Такие пароли были популярны среди интернет-пользователей и в 2018 году. Достаточно часто встречались пароли password и "111111".
Пароль "йцукен" оказался самым популярным у россиян. В список также вошли пароли "любовь", "привет", "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко", отмечают исследователи.
Уточняется, что пользователи выбирают ненадежные пароли, поскольку боятся забыть усложненные варианты, однако именно легкие коды становятся пропуском к взломам и допуску к личным данным.
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: