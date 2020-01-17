Эксперт раскрыл секрет безопасного пароля для интернет-пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Как создать "стойкий" пароль, в беседе с Москвой 24 рассказал эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович. По его мнению, самое главное – не использовать одинаковые коды в разных сервисах.

"Это самый главный подарок, который вы можете сделать хакерам. В каждом сервисе пароль должен быть свой. Если вы один и тот же пароль где-то использовали, то он обязательно утечет где-нибудь. Злоумышленник обязательно его попробует к каждому из ваших сервисов, и вы рискуете потерять почту, кошелек и доступ к соцсетям", – сказал Масалович.





Андрей Масалович эксперт в области информационной безопасности Также нельзя использовать типовые пароли, легко угадываемые: дату рождения, номер телефона. Не стоит делать короткие пароли. Рекомендованная длина сейчас восемь символов и больше. В комбинации должны присутствовать одна заглавная и одна маленькая буква, одна цифра и один служебный символ. Такой пароль будет стойким. Менять код следует раз в полгода.

Также эксперт рекомендовал не хранить пароли в гаджетах и "тем более в облаке". По словам Масаловича, для этого следует завести блокнот. "Не делитесь паролями с другими людьми, даже с близкими. Если нужно, чтобы в экстренном случае кто-то смог открыть ваши пароли, они должны знать просто, где у вас лежит этот блокнот", – пояснил собеседник Москвы 24.

Специалист предупредил, что сейчас браузеры и различные сервисы пытаются "коллекционировать" пароли пользователей и "держат" их в незащищенной табличке.





Андрей Масалович эксперт в области информационной безопасности Никогда не ставьте нигде галочку "запомнить меня" или "сохранить пароль". Злоумышленнику будет достаточно подойти к вашему компьютеру, открыть табличку и сфотографировать экран.

Ранее сообщалось, что эксперты по кибербезопасности определили самые популярные пароли за минувший год. Исследованием занималась компания DeviceLock.

Наиболее популярные пароли в 2019 году состояли из самых простых комбинаций клавиш: "123456" и qwerty. Такие пароли были популярны среди интернет-пользователей и в 2018 году. Достаточно часто встречались пароли password и "111111".

Пароль "йцукен" оказался самым популярным у россиян. В список также вошли пароли "любовь", "привет", "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко", отмечают исследователи.

Уточняется, что пользователи выбирают ненадежные пароли, поскольку боятся забыть усложненные варианты, однако именно легкие коды становятся пропуском к взломам и допуску к личным данным.



Соболева Илона