В ДИТ назвали признаки надежного пароля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Надежный пароль должен содержать как минимум восемь символов, сообщает Агентство "Москва". Указывать в нем простую личную информацию не стоит, заявили в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ).

В ДИТ отметили, что в пароле должны присутствовать и прописные, и строчные буквы, а также специальные символы. Таких личных сведений, как имя, фамилия, никнейм, важные даты, ИНН, СНИЛС, лучше не использовать. То же касается простых слов, фраз и наборов символов вроде abc и 123.

Ответы на контрольные вопросы не должны быть очевидными. Не нужно использовать свою фамилию, девичью фамилию матери, номер школы и прочие наименования.

В департаменте добавили, что пароли рекомендуется менять каждые три месяца. Для лучшей защиты бывает целесообразным включить двухфакторную аутентификацию.

Для тех, кому трудно придумывать пароли, есть несколько советов. За основу пароля можно взять небольшую строчку из любимого стихотворения, записать ее "маленькими" и "большими" латинскими буквами, заменяя некоторые на похожие символы и цифры.

Кроме того, можно выбрать короткое, легко запоминающееся выражение и использовать первую букву каждого слова на латинице, чередуя их с цифрами телефонного кода или почтового индекса, записанных в обратном порядке. Можно использовать специальные программы для генерации паролей. При этом для каждого сайта нужен свой пароль.

Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов призывал минимизировать открытую информацию о себе в социальных сетях. При взломе или утечке сведения могут оказаться у злоумышленников. Эксперт подчеркнул, что чаще ими становятся сами сотрудники ресурсов, а не хакеры.

Специалисты по кибербезопасности назвали самые популярные пароли за минувший год. Они состояли из самых простых комбинаций клавиш: "123456" и qwerty. Подобные комбинации встречались среди интернет-пользователей и в 2018 году. Часто встречались пароли password и "111111".