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Технологии

15:32

Эксперт рассказал, как защитить переписку в WhatsApp

технологии безопасность

Фото: depositphotos/Fesenko

Старший инженер-программист Avast Войтех Бочек рассказал о мерах, которые позволят пользователям защитить свой аккаунт в WhatsApp. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, не следует оставлять номер телефона на форумах, сайтах и на страничках в социальных сетях. Если необходимо указать свой контакт, то лучше написать адрес электронной почты.

"Если кто-то утверждает, что ему нужно подтвердить один из ваших аккаунтов с помощью кода аутентификации, то, скорее всего, это мошенничество", – отметил специалист.

Он добавил, что такие коды являются своеобразными паролями, которые не должны публиковаться или передаваться третьим лицам.

Если учетная запись была взломана, важно предупредить об этом друзей или близких. "Попросите их игнорировать любые сообщения, которые приходят с вашего аккаунта, пока проблема не будет решена", – заключил Бочек.

Ранее сообщалось, что WhatsApp перестанет работать на ряде устройств. Изменения коснутся тех пользователей, которые обладают смартфонами со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

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