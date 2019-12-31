WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде устройств. Об этом информирует "Газета.ру".

Отмечается, что изменения коснутся тех пользователей, которые обладают смартфонами со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Они вступят в силу до 1 февраля 2020 года.

Среди тех, поддержка мессенджера на которых останется, выделяют устройства на Android с версией 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) и выше и на iOS 9 и более новых ОС.

Те, у кого версии операционки ниже, не смогут зарегистрироваться в приложении и заходить под уже существующими аккаунтами.

"Мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время", – предупредили разработчики.

Ранее сообщалось, что данное изменение может затронуть несколько миллионов пользователей мессенджера. В частности, сообщалось и об отказе поддержки WhatsApp на платформах Windows Phone и Windows 10 Mobile.