Эксперт оценил данные о прекращении работы WhatsApp на миллионах устройств

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Эксперт прокомментировал информацию о том, что WhatsApp перестанет функционировать на миллионах гаджетов в 2020 году. Об этом пишет RT со ссылкой на мнение главы агентства "Социальные сети" Дениса Терехова.

По мнению специалиста, в данном случае речь не идет о каких-либо конспирологических заговорах, обоснованных попытками простимулировать продажи.

"Речь идет о том, что принципиально меняется архитектура тех или иных устройств, тех или иных операционных систем, и производителям проще отказаться от поддержки ряда пользователей", – рассказал Терехов.

Эксперт добавил, что разработчики понимают масштабы использования WhatsApp на устаревших платформах и после этого принимают подобные решения.

Ранее появилась информация о том, что несколько миллионов человек могут остаться без WhatsApp в 2020 году.