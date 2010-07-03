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Технологии

11:13

В WhatsApp добавили новую функцию

технологии

Фото: depositphotos/Mactrunk

Функция, позволяющая создавать задачи и получать уведомления появилась в WhatsApp, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что функция будет называться WhatsApp Reminders ("WhatsApp Напоминания"). Она станет доступна через платную подписку на всех устройствах, где есть мессенджер.

Для того чтобы сделать напоминание, пользователю нужно отправить запрос с временем и его текстом боту Any.do. Как уточняется, над созданием функции совместно работали WhatsApp и сервис напоминаний Any.do.

В октябре WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений. Благодаря нововведению пользователи смогут отметить определенный промежуток времени, через который выбранное сообщение удалится.

В компании предупредили, что мессенджер перестанет работать на гаджетах с устаревшими операционными системами с 1 февраля 2020 года. Ограничения коснутся устройств на Android 2.3.7 и iOS 8. После 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone. Разработчики советуют использовать устройства на Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.

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