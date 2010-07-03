Несколько миллионов пользователей останутся без WhatsApp в 2020 году

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Мессенджер WhatsApp с 1 января 2020 года перестанет работать на Windows Phone, а с февраля будущего года прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно, пишет Daily Mail.

Как отмечается, мессенджер постепенно прекращает поддержку платформ, которые не имеют технических возможностей, необходимых для расширения приложения в будущем.

WhatsApp будет и дальше работать на устройствах на Android 4.0.3 и выше, а также на iPhone, работающих на iOS 9 и более поздних версиях.

Накануне стало известно, что в мессенджере появилась функция, которая позволяет создавать задачи и получать уведомления. WhatsApp Reminders ("WhatsApp Напоминания") станет доступна через платную подписку на всех устройствах, где есть мессенджер.

В октябре WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений. Благодаря нововведению пользователи смогут отметить определенный промежуток времени, через который выбранное сообщение удалится.