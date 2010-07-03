Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

08:34

Несколько миллионов пользователей останутся без WhatsApp в 2020 году

технологии

Фото: depositphotos/Mactrunk

Мессенджер WhatsApp с 1 января 2020 года перестанет работать на Windows Phone, а с февраля будущего года прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно, пишет Daily Mail.

Как отмечается, мессенджер постепенно прекращает поддержку платформ, которые не имеют технических возможностей, необходимых для расширения приложения в будущем.

WhatsApp будет и дальше работать на устройствах на Android 4.0.3 и выше, а также на iPhone, работающих на iOS 9 и более поздних версиях.

Накануне стало известно, что в мессенджере появилась функция, которая позволяет создавать задачи и получать уведомления. WhatsApp Reminders ("WhatsApp Напоминания") станет доступна через платную подписку на всех устройствах, где есть мессенджер.

В октябре WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений. Благодаря нововведению пользователи смогут отметить определенный промежуток времени, через который выбранное сообщение удалится.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика