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Технологии

17:48

В WhatsApp появилась функция "исчезающих сообщений"

технологии

Фото: depositphotos/Mactrunk

В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp появилась функция исчезающих сообщений. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечают разработчики, новая функция появится только в групповых чатах. Исчезающие сообщения позволят освободить память телефона от старых сообщений. Включить такую функцию смогут только администраторы бесед. Для обычных участников группа она будет недоступна.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась функция, которая позволяет создавать задачи и получать уведомления. "WhatsApp Напоминания" станет доступна через платную подписку на устройствах с iOS и Android.

По данным экспертов, WhatsApp является лидером по территориальному охвату в России. Этим приложением пользуются в Москве, Московской области, в Татарстане, Башкирии, Якутии и на Дальнем Востоке. Для пользователей этого мессенджера характерно наличие высшего образования.

В сентябре бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал об уязвимостях WhatsApp. По его словам, мессенджер имеет низкий уровень шифрования, поэтому передавать через него информацию может быть небезопасно.

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