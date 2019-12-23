Названы самые популярные мобильные приложения в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самыми популярными мобильными приложениями в РФ аналитики назвали WhatsApp, YouTube и "ВКонтакте". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Mediascope "Медиапотребление в регионах России".

Если рассматривать цифровое выражение востребованности тех или иных программ, то WhatsApp используют 69 процентов россиян, YouTube открывают 53 процента граждан, а "ВКонтакте" и "Сбербанк" делят третье место с 51 процентом. Наименьшую заинтересованность граждане РФ выразили в отношении Tik Tok, Twitter, Pinterest и прочим.

Мессенджер WhatsApp также стал лидером по территориальному охвату. Этим приложением пользуются в Москве, Московской области, на Кавказе, в Татарстане, Башкирии, Якутии и на Дальнем Востоке. Facebook и WhatsApp, в свою очередь, востребованы только в Москве, Санкт-Петербурге и соответствующих пригородах.

Для пользователей WhatsApp, как показало исследование, характерно наличие высшего образования, в то время как социальные сети YouTube, "ВКонтакте" и Instagram наиболее интересны людям от 16 до 34 лет с неполным средним или средним образованием.

Ранее стало известно, что в интернете выросло количество сервисов анонимной верификации в приложениях. На этих платформах можно арендовать телефонный номер, после чего зарегистрироваться в приложении или мессенджере.

