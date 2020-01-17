WhatsApp отказался от рекламы внутри приложения

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Компания Facebook решила отказаться от планов продавать рекламу в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает "Газета.ру".

Причина отказа компании от своих прежних планов не уточняется. При этом уже известно, что группа, которая разрабатывала способы интеграции рекламы в приложение, была распущена.

В Facebook заявили, что в ближайшей перспективе дополнительной монетизации WhatsApp не будет. В настоящее время компания планирует сосредоточиться на предоставлении бизнесу возможности напрямую общаться с клиентами.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась функция, которая позволяет создавать задачи и получать уведомления. "WhatsApp Напоминания" станут доступны через платную подписку на устройствах с iOS и Android.

По данным экспертов, WhatsApp является лидером по территориальному охвату в России. Этим приложением пользуются в Москве, Московской области, в Татарстане, Башкирии, Якутии и на Дальнем Востоке.

