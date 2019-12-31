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Технологии

13:56

Эксперт оценил предстоящую остановку работы WhatsApp на некоторых устройствах

технологии

Фото: depositphotos/Fesenko

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков оценил информацию о приостановке работы WhatsApp на старых версиях iOS и Android.

Эксперт посчитал, что людей подталкивают к тому, чтобы покупать новые модели смартфонов.

"Все заинтересованы в WhatsApp, поскольку там сидит большая часть пользователей России. Люди осознают, что им придется купить более новую версию смартфона", – цитирует его RT.

Ранее сообщалось, что WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Изменения вступят в силу до 1 февраля 2020 года.

Среди тех устройств, на которых поддержка мессенджера останется, выделяют устройства на Android с версией 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) и выше и на iOS 9 и более новых ОС.

По данным экспертов, WhatsApp является лидером по территориальному охвату в России. Этим приложением пользуются в Москве, Московской области, в Татарстане, Башкирии, Якутии и на Дальнем Востоке. Для пользователей этого мессенджера характерно наличие высшего образования.

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