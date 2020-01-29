Эксперт рассказал, зачем сотрудникам силовых структур нужны данные россиян

12:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал Москве 24 новость о том, что сотрудникам силовых структур могут предоставить доступ к данным россиян.
По мнению эксперта, силовикам данные предполагаемых преступников важны для быстрого раскрытия преступлений, особенно связанных с высокими технологиями, когда "время решает".
"С другой стороны, нужно понимать, что доступ не должен быть бесконтрольным, когда любой человек, который имеет корочку, берет доступ и как угодно пользуется данными. Как показывает практика, в любых организациях – как коммерческих, так и государственных – бывают люди, которые используют данные недолжным образом, доступ к которым они имеют", – пояснил Ульянов.
Ульянов уверен, что это не будет нарушением закона о персональных данных, а доступ сотрудников будет серьезно контролироваться.
"Например, у каждого банка есть свои системы безопасности. И они должны понимать, что данными пользуется сотрудник правоохранительных органов, а не киберпреступник. Такие случаи должны отслеживаться, должен быть электронный журнал, в который будут вноситься данные. И можно будет посмотреть, кто и когда получал доступ", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
Министр связи Максут Шадаев предложил уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, дать доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн: государственным данным, данным банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Сейчас доступ к такой информации правоохранительные органы могут получить только по решению суда. Предполагается, что перейти на такую систему можно будет к 2024 году.
Среди других предложений главы Минкомсвязи – цифровизация госуслуг: обеспечение полного доступа россиян к электронной медицинской карте, замена обычных паспортов на цифровые и использование биометрии. Главная цель нововведений – снизить время общения граждан России с органами власти: этот показатель не должен превышать трех часов в год.
Ранее специалисты по кибербезопасности назвали самые популярные пароли за минувший год. Они состояли из самых простых комбинаций клавиш: "123456" и qwerty. Самым популярным у россиян стал пароль "йцукен". В список также вошли "любовь", "привет", "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко".
Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович объяснил, что такие пароли являются ненадежными, так как они легко угадываются. Он предупредил, что нельзя использовать типовые пароли – дату рождения, номер телефона. А самое главное – нельзя использовать одинаковые коды в разных сервисах.
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