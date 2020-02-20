В Госдуме выступили за бесплатный доступ к сайтам библиотек и музеев

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил включить в перечень ресурсов, к которым будут предоставлять бесплатный доступ, сайты музеев и библиотек. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение он направил в адрес главы Минкомсвязи Максута Шадаева. В тексте письма речь идет об интернет-ресурсах госучреждений образования и культуры, некоммерческих баз знаний и библиотечно-архивных фондов, национальных платежных системах и почтовых сервисах.

По словам Бориса Чернышова, количество мобильных устройств в распоряжении жителей России достигнет 6,1 миллиарда единиц к 2022 году.

"Учитывая текущую ситуацию и обозначенные перспективы, просим Вас расширить направления реализации федерального проекта "Доступный интернет" и включить в него существующие мобильные приложения отечественных социально значимых интернет-ресурсов", – подчеркнул депутат.

О запуске проекта в послании к Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, граждане должны иметь свободный доступ к значимым интернет-ресурсам. Планируется отменить плату за переход к определенным сайтам с 1 марта 2020 года.

