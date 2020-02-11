Песков прокомментировал идею компенсации провайдерам за доступ к значимым сайтам

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Затраты операторов на обеспечение бесплатного доступа абонентов к социально значимым сайтам будут компенсировать, исходя из решений правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

С требованием обеспечить выплаты для операторов связи и интернет-провайдеров выступили Российский союз промышленников и предпринимателей по связи и ИТ.

"Мы видели информацию об этом, но в данном случае будет с темой с этой разбираться правительство, поэтому я рекомендую туда обратиться. То есть уже такая конкретная проработка, конкретное изучение вот этих вот финансовых запросов будет производиться в правительстве", – заявил Песков.

С предложением предоставить бесплатный доступ к перечню социально-значимых ресурсов выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Глава государства заявил, что необходимо проработать этот вопрос на уровне законодательства.

Впоследствии стало известно, что для россиян обеспечат бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти. Соответствующая норма вступит в силу с 1 марта 2020 года.

В Минкомсвязи РФ сообщили, что подробный перечень социально значимых интернет-ресурсов пока разрабатывается и призвали не верить предварительной информации.

