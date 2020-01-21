Минкомсвязь допускает введение для россиян бесплатного доступа к социальным сетям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации может предоставить россиянам бесплатный доступ к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время в ведомстве разрабатываются пути реализации проекта "Доступный интернет". Минкомсвязи допускает, что операторам будут компенсировать затраты на отключение тарификации востребованных среди граждан ресурсов.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением обеспечить бесплатный доступ к отечественным интернет-сервисам. Об этом стало известно в ходе традиционного послания главы государства Федеральному собранию. В качестве ключевого критерия Путин указал социально значимый характер порталов.

Первые шаги в данном направлении уже сделаны. Так, с 1 марта 2020 года пользователи смогут бесплатно воспользоваться порталом госуслуг и сайтами федеральных и региональных органов власти. Перечень остальных ресурсов будут утверждать в правительстве.

